Историки и военные отправятся в Арктику и повторят путь Брусилова

Члены Русского географического общества (РГО) и военнослужащие Северного флота проведут совместную экспедицию в Арктике на архипелаг Земля Франца-Иосифа и тем самым повторят путь полярника Георгия Брусилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

«Стало доброй традицией во время походов в высокие широты проводить при поддержке Русского географического общества комплексные экспедиции по маршрутам русских полярников. В этом году планируется экспедиция на архипелаг Земля Франца- Иосифа. Ее участники повторят путь знаменитого исследователя Георгия Львовича Брусилова, который стал прототипом Татаринова в известном романе Каверина "Два капитана"», — сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

В 1912 году лейтенант флота Георгий Брусилов организовал и возглавил полярную экспедицию на паровой шхуне «Святая Анна». Его целью было впервые в истории пройти с российским флагом по Северному морскому пути. Осенью в Карском море его судно зажало льдами, и в течение полутора лет оно дрейфовало. В апреле 1914 года 11 человек высадились на лед севернее архипелага Земля Франца-Иосифа и отправились пешком к земле. Из них выжили двое, их спас возвращавшийся в Архангельск корабль «Святой Фока». На «Святой Анне» оставалось 13 членов экипажа, их судьба неизвестна.

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