Российская кругосветная экспедиция отправится в Антарктиду в конце 2019 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение организовать в 2019-2020 годах кругосветную экспедицию в Антарктиду по случаю 200-летия открытия континента командой Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, сообщается на сайте правительства.

Согласно тексту документа, в путешествии примут участие учебно-парусные суда «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Первый парусник начнет свое плавание в ноябре 2019-го из Владивостока, он должен максимально близко подойти к Антарктиде. В декабре из Кронштадта отправится «Седов», его цель — совершить трансатлантический переход до порта Кейптаун в ЮАР, а потом пройти через Индийский и Тихий океаны, Панамский канал и места наиболее значимых событий Второй мировой войны (в рамках другой экспедиции, посвященной 5-летию победы в Великой Отечественной).

«Крузенштерн» покинет порт Калининграда в в декабре 2019-го, встретится с двумя другими суднами в районе островов Южной Георгии (Великобритания), после чего двинется в сторону Черного моря для посещения портов Севастополя, Новороссийска, Ялты и Сочи, а также зайдет в порты Европы, где расположены мемориалы погибшим в борьбе с нацизмом.

Подготовкой и проведением экспедиции займется специальный организационный комитет.

В 2020 году будет отмечаться 200-летие открытия Антарктиды российскими мореплавателями, которое произошло 28 января 1820 года. Южная полярная экспедиция двух военных шлюпов «Восток» и «Мирный» под командованием Беллинсгаузена и Лазарева также открыла 29 островов и один коралловый риф.

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