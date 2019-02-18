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Российские ученые создали суперсани для Антарктиды

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Созданные отечественными учеными высокотехнологичные сани для перевозки сверхтяжелых грузов по льду в Антарктиде успешно прошли первые испытания около российской станции «Прогресс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы Роснано, который финансировал разработки.

В сообщении сказано, что в программу испытаний входила сборка и разборка саней, а также короткие заезды на различных участках, характерных для маршрута между внутриконтинентальными антарктическими станциями «Прогресс» и «Восток». Полноценные испытания с переходом до «Востока» планируется провести в следующем году.

Необходимость в подобных суперсанях связана со строительством нового зимовочного комплекса на «Востоке», который будет автономным до девяти месяцев в году и обеспечит проживание и работу до 35 человек в летний сезон и 15 человек — в зимний. В рамках реализации проекта потребуется перевести сотни тонн грузов через 1,5 тысячи километров ледяной пустыни. Будут использованы 20 саней грузоподъемностью по 60 тонн каждые. Сам монтаж займет не более двух недель.

Новые сверхтяжелые сани были спроектированы и изготовлены на петербургском заводе по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды». При их создании использовались новые материалы — композиты, полимеры, а также особые способы сварки инновационных материалов и нанопокрытий.

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