Деятельность России в Арктике назвали восстановлением утраченных позиций

Группировка российского Северного флота занимается восстановлением российской военной инфраструктуры в Арктическом регионе. Численность штата не увеличивается, речь не идет о росте активности военных, заявил бывший командующий Севфлота адмирал Вячеслав Попов, сообщает РИА Новости.

«Северный флот сегодня занимается активным освоением Арктического региона, восстанавливая ту инфраструктуру, которую мы потеряли в 1990-е годы. Поэтому усилением это вряд ли можно назвать — это скорее восстановление того, что было, только на новом техническом уровне», — сказал Попов.

Он добавил, что атомные подводные лодки всегда были на вооружении Севфлота, а новые подлодки входят в его состав в рамках планового обновления группировки. «Сколько было их у нас, столько и есть, старые планово заменяются на новые, о наращивании группировки речи нет», — отметил адмирал.

Ранее во вторник, 12 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил об «активизации вооруженных сил России в регионе [в районе Кольского полуострова], строительстве крупной военно-морской базы на Кольском полуострове, развертывании подлодок, способных нести ядерные вооружения». Так он объяснил активизацию действий подводных лодок альянса возле российских границ на Севере.

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