В Арктике развернут две эскадрильи истребителей

В Мурманской области на аэродроме Мончегорск до конца 2019 года будут развернуты две эскадрильи перехватчиков МиГ-31 для увеличения боевой мощи Северного флота. Здесь же на базе подразделений в будущем планируется сформировать авиаполк, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Минобороны.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, на севере страны возможно возрождение 458-й истребительного полка, который был расформирован в 2009 году.

Ранее сообщалось, что военные летчики Северного флота возобновили регулярное воздушное патрулирование территорий Арктики. Полеты выполняются на дальних противолодочных самолетах, к которым присоединятся МиГ-31, оснащенные высокоточными гиперзвуковыми авиационными ракетами «Кинжал».

Сейчас в Фонде перспективных исследований (ФПИ) идут разработки беспилотников повышенной автономности для их использования в условиях крайнего Севера. Ожидается, что беспилотные летательные аппараты смогут находиться в воздухе до четырех суток. Ранее концерн «Калашников» объявил о создании умных дронов серии ZALA Arctic для исследований, защиты российских кораблей в Арктике и круглосуточной охраны периметров.

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