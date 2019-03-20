Россия построит новую станцию в Антарктиде к двухсотлетию ее открытия

Российская зимовочная станция «Восток» появится в Антарктиде к 2023 году. Ее строительство приурочено к 200-летию открытия континента русскими мореплавателями, которое будет отмечаться в 2020 году. Об этом заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Керимова, зимовочный комплекс будет отвечать всем современным требованиям для исследования континента и расширения российской антарктической экспедиции. Общая площадь постройки из пяти модулей составит 2,5 тысячи квадратных метров. Внутри будут зоны для отдыха и проживания, лаборатория, электростанции и гараж. В 2021 году элементы станции доставят на точку, в начале 2023-го начнется монтаж модулей.

Чиновник отметил, что дополнительно Россия собирается построить в Антарктиде новый зимовочный комплекс на станции «Мирный», модернизировать топливную базу на станции «Беллинсгаузен» и экспедиционную инфраструктуру на станции «Русская». Для реализации этих планов Минприроды, Росгидромет и Минэкономразвития готовят межпрограммный проект.

Сейчас Российская антарктическая экспедиция Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета проводит на континенте исследования атмосферы, океана и морского льда, кернов льда из озера Восток. Она работает на пяти зимовочных станциях: «Мирный», «Восток», «Новолазаревская», «Прогресс», «Беллинсгаузен», а также на сезонных полевых базах «Молодежная» и «Оазис Бангера».

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