У берегов России нашли немецкую подлодку

В Русское географическое общество поступила информация о возможном нахождении немецкой подводной лодки времен Второй мировой войны на берегу Карского моря на полуострове Таймыр. Об этом пишет Znak.com.

Поиск немецкой субмарины будет организован в ходе экспедиции «Мы идем в Арктику». Для установления точных координат подлодки планируется задействовать гидросамолет-амфибию Ч-29, рассказал путешественник Игорь Чапалов.

Люк в подлодку задраен. Возможно, противник завел ее на мель, после чего экипаж покинул судно. Ранее подобные случаи встречались в Черном море.

Экспедиция стартует в середине мая в Красноярском крае. Около 15 человек отправятся на двух специализированных плотах через Норильск до арктического побережья. В ходе экспедиции планируется очистить побережье Арктики от отходов деятельности советских полярных станций и собрать информацию об истории освоения Севера.

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