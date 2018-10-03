В Арктике освятили памятник погибшим при защите конвоев экипажам тральщикам

В самом северном поселке России — Диксоне — освятили памятник экипажам тральщиков Т-114, Т-118, Т-120, погибших во время Великой Отечественной войне с августа по сентябрь 1944 года при защите арктических конвоев, передает ТАСС.

Мемориал установили моряки арктической группировки Северного флота совместно с местной администрацией. Инициатором выступил экипаж тральщика «Владимир Гуманенко».

Памятник выполнен в виде якоря тральщика, установленном на каменном пьедестале.

Тральщики Т-114 и Т-118 сопровождали конвой БД-5 между портами Северодвинск и Диксон. В августе 1944 года они были торпедированы немецкой подлодкой U-365 в Карском море. Вместе с ними был потоплено транспортное судно «Марина Раскова», на борту которого было 417 человек, в том числе 20 детей. Тральщик Т-120 погиб в сентября того же года, также в Карском море, сопровождая конвой ВД-1. Его дважды торпедировала подлодка U-739.

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