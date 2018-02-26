В штабе Северного флота освятили православный храм

В Мурманской области освятили православный храм, разместившийся на первом этаже центрального корпуса штаба Северного флота, передает Murman.ru.

У храма, созданного по инициативе командования СФ, есть полноценный иконостас и необходимая утварь для богослужений. На освящении присутствовали первые лица региона и руководство флота.

В мае прошлого года сообщалось, что в Мурманской области начали реконструкцию часовни XVII века, стоящей на берегу озера Чесяньявр. Для купола часовни доставили новые несущие элементы из лиственницы. Работы проводятся по решению кооператива «Тундра», на территории которого находится уникальное старинное сооружение.

В сентябре 2016 года сообщалось о том, что построенный за месяц деревянный Троицкий храм в рабочем поселке Сабетта на Ямале освятит патриарх Кирилл. Церковь стала самым высоким сооружением в этом населенном пункте. Иконостас для нее изготовили в Муроме.

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