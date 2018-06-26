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В Мурманске откроют памятник cвятому Николаю по написанной Конюховым иконе

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Памятник Николаю Чудотворцу, воплощающий в бронзе икону святого, написанную путешественником Федором Конюховым, откроют в Мурманске 28 июля. Об этом говорится на сайте региональной администрации.

«На сегодняшний день выполнен очень большой объем работ, и что отрадно — в сжатые сроки. Наше рыболовецкое сообщество выступило основным спонсором по созданию этого памятного места...», — заявил на совещании, посвященном установке монумента депутат Госдумы Алексей Веллер.

Идея изготовить такой памятник принадлежит Федору Конюхову и бизнесмену Юрию Задворному.

Расходы по установке бронзового монумента высотой в 6,5 метра на пешеходной лестнице на улице Воровского взял на себя городской благотворительный фонд.

«Что не менее важно, жители города-героя отнеслись к этому проекту с большим пониманием и любовью», — отметил глава городской администрации Андрей Сысоев.

Святого Николая Чудотворца в Мурманске почитают, как покровителя мореходов, рыбаков и военнослужащих Северного флота.

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