В Заполярье увековечили память советских солдат и норвежских партизан

В Мурманской области ветераны ФСБ из общества «Щит» установили более 130 обелисков и 200 мемориальных плит в честь советских солдат и норвежских партизан, сражавшихся с нацистами на Крайнем Севере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя «Щита», бывшего генерала ФСБ Геннадия Гурылева.

Первый обелиск был установлен энтузиастами в Порт-Владимире, заброшенном населенном пункте на небольшом острове в Кольском заливе. Памятники было решено делать красного цвета, на них прикреплены таблички с именами погибших. Большая часть обелисков установлена на полуостровах Рыбачий и Средний на побережье Баренцева моря, где шли ожесточенные бои с Вермахтом.

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Один из памятных знаков установлен на территории Норвегии, на мысе Лангбюнес под городом Киборг. В сентябре 1941 года на территорию оккупированного немецкими войсками королевства была заброшена диверсионная группа, состоявшая из норвежских партизан и советских солдат. В ходе выполнения задания группа понесла потери. Еще один обелиск «Щит» планирует поставить у норвежского Перс-фьорда, где также сражались норвежско-советские отряды.

В августе 2016 года исследователи сообщили об обнаружении в российской Арктике секретной нацистской базы. Объект расположен на острове Земля Александры, входящем в состав архипелага Земля Франца-Иосифа. В числе прочего исследователи обнаружили большое количество военного снаряжения, тару из-под топлива, а также консервов.

