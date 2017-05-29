В Мурманской области открыли памятник учебному кораблю Петра I

В Североморске Мурманской области на главной базе Северного флота (СФ) открыли памятник «Ботик Петра Первого». Церемонию открытия монумента проводил командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Севфлота.

Сообщается, что памятник находится на территории Североморского кадетского корпуса. «Когда-то юный

Петр I начал осваивать тонкости морского дела на ботике "Святой Николай", так и североморские кадеты постигают основы военной подготовки в учебном заведении. Поэтому именно здесь открыт такой памятник в преддверии 1 июня - 284-й годовщины со Дня образования Северного флота», — заявил вице-адмирал.

Памятник представляет из себя копию деревянного ботика Петра I «Cвятой Николай», называемого историками «дедушкой русского флота». Он хранится в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга.

В марте в Мурманской области ветераны ФСБ из общества «Щит» установили более 130 обелисков и 200 мемориальных плит в честь советских солдат и норвежских партизан, сражавшихся с нацистами на Крайнем Севере. Первый монумент был установлен энтузиастами в Порт-Владимире, заброшенном населенном пункте на небольшом острове в Кольском заливе. Памятники было решено делать красного цвета, на них прикреплены таблички с именами погибших