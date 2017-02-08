Жители Кандалакши проголосовали за установку памятника тюленю

Жители города Кандалакши на юге Мурманской области проголосовали за установку на аллее Дружбы памятника гренландскому Тюленю, сообщает «Интерфакс». Они выбирали между северным зверем и скульптурной композицией «Поморская лодка с помором», посвященной монастырю, основанному в этих местах в XVI веке.

Голосование началось в январе и проходило на различных площадках. На странице главы района Михаила Павлова в соцсети за тюленя проголосовали 688 человек, а за композицию с лодкой — только 70.

Областные власти отметили разумность такого выбора. В частности, Кандалакша является единственным местом в России, где гренландские тюлени заплывают в черту города. Кормление их детенышей рыбой с определенного момента стало традицией для жителей Кандалакши.

«Кроме того, наш Кандалакшский заповедник занимается охраной гренландского тюленя», — заявил представитель администрации Кандалашского района. Этот памятник тюленю станет третьим в России после Архангельска и Санкт-Петербурга.

Весной льды Белого моря таят, и детеныши гренландского тюленя заплывают в Кандалакшский залив. Часть из них остается на берегу залива надолго.

В марте 2016 года кандалакшские спасатели вернули в море гренландского тюленя, вышедшего из моря и заблудившегося в лесу. В Мурманской области операции по спасению потерявшихся тюленей проводятся 2-3 раза в год.