В Госдуме предложили выкупить демонтируемый на Украине памятник Суворову

Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко выразил желание купить памятник российскому полководцу Александру Суворову, который планируется демонтировать в Киеве, передает РИА Новости, в четверг, 9 марта.

«Если Киев окончательно отрекается от своих корней, от своей истории, то я готов за свои личные средства выкупить памятник Александру Суворову, который собрались снять с постамента и заменить каким-то новоявленным украинским "героем"», — сказал Козенко.

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Он считает, что предложение актуально и может найти отклик, учитывая тяжелое экономическое положение на Украине.

В то же время депутат не исключил возможности обмена скульптуры на какой-либо из памятников, установленных в Крыму (например, Тарасу Шевченко), если украинская сторона согласится на подобную сделку. «Разумеется, мы сделаем все это в строгом соответствии с законом», — подчеркнул парламентарий.

7 марта украинское издание «Вести» сообщило, что администрация бывшего Киевского суворовского училища, ныне военного лицея имени Богуна, собирается демонтировать памятник Суворову, который находится на территории учебного заведения. Отмечалось, что большинство выпускников училища недовольны таким решением.

Многие памятники на Украине сносятся или должны быть снесены в соответствии с законом о декоммунизации, подписанным президентом Петром Порошенко в мае 2015 года.

Киевское суворовское училище было одним из первых открытых в 1943 году в СССР. Первоначально оно располагалось в Харькове. В 1992-м было переименовано в военный лицей имени Ивана Богуна (наказного гетмана Запорожского войска, соратника Богдана Хмельницкого).