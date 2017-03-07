Памятник Суворову демонтируют в бывшем Киевском суворовском училище

Администрация бывшего Киевского суворовского училища, переименованного в военный лицей имени Богуна, собирается демонтировать памятник русскому полководцу Александру Суворову. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

По его информации, памятник уже закрыт баннером с изображением Ивана Богуна (наказного гетмана Запорожского войска, соратника Богдана Хмельницкого). В руководстве учебного заведения заверили, что намерены перенести монумент Суворову на задний двор.

«Вести» отмечают, что распространившаяся в социальных сетях информация о демонтаже памятника вызвала негативную реакцию выпускников училища.

Материалы по теме И Херсон с ними! За что Днепропетровск назвали Днепром и что еще переименует Киев

В феврале Верховная Рада проголосовала за постановление об оборудовании во всех вузах и школах Украины мемориальных стендов в честь участников силовой операции Киева в Донбассе. Депутаты объяснили такую инициативу «низким уровнем информированности граждан о героизме украинских военных и их подвигах в ходе защиты Украины».

Многие памятники на Украине сносятся или должны быть снесены в соответствии с законом о декоммунизации. В мае 2016-го советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец заявил, что в столице осталось демонтировать только несколько памятников советской эпохи. Чиновник заявил, что решение по сносу монумента Родина-мать должно принимать правительство страны.

Киевское суворовское училище было одним из первых открытых в 1943 году в СССР. Первоначально оно располагалось в Харькове. В 1992 году было переименовано в военный лицей имени Ивана Богуна.