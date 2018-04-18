Найдена таинственная гитлеровская подлодка

Немецкую подводную лодку U-3523, которая якобы перевезла руководство нацистской Германии в Южную Америку, спустя почти 73 года обнаружили на морском дне неподалеку от побережья Дании. Об этом в среду, 18 апреля, пишет The Daily Star.

По информации издания, субмарина была найдена в десяти морских милях к северу от датского города Скаген. Сканирование морского дна показало, что подлодка находится на глубине 123 метров, что осложняет доступ к ней. Отмечается, что на борту в момент крушения лодки находились 58 членов экипажа.

Ранее исследователи предполагали, что субмарина была затоплена в результате атаки британского бомбардировщика B-24 Liberator 6 мая 1945 года по пути в Норвегию, однако обнаружить ее обломки до сих пор не удавалось.

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В результате возникли слухи о том, что на самом деле подлодка, на борту которой якобы находилось руководство нацистов, в том числе и сам Адольф Гитлер, уцелела и смогла переправить своих пассажиров в Южную Америку. Их распространению способствовали и полученные американской разведкой свидетельства некоторых очевидцев, утверждавших, что они видели Гитлера в Колумбии и Аргентине уже после окончания Второй мировой войны.

Как пояснили Daily Star в датском Музее морской войны, на самом деле никаких доказательств того, что U-3523 действительно перевозила нацистских лидеров или ценное имущество, нет. «Ходят слухи, что на борту подлодки находились большие ценности из Германии, потому что она уходила из Германии, хотя война закончилась. Я думаю, что слух распространился, потому что U-3523 была очень современной и дальноходной подводной лодкой, а некоторые нацисты действительно пытались сбежать с ценностями в последние дни», — рассказал директор музея Норманн Андерсен.

U-3523 принадлежала к немецким подлодкам типа XXI. Всего в Германии были построены 118 таких субмарин, однако участие в боевых действиях приняли только две из них. До наших дней сохранилась только одна оригинальная лодка типа XXI, которая в настоящее время является частью экспозиции Немецкого музея судоходства в Бремерхафене.

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