Немецкую подлодку времен Первой мировой войны нашли у берегов Бельгии

Немецкую подводную лодку времен Первой мировой войны обнаружили в водах Северного моря у берегов Бельгии. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает газета De Standaart.

По данным издания, субмарина длиной около 27 метров была найдена на глубине 30 метров. Точное ее местоположение пока не разглашается, чтобы избежать излишнего ажиотажа среди местных жителей и туристов.

Как уточнил глава бельгийской провинции Западная Фландрия Карл Декалюве, обычно экипаж подобных подлодок состоял из 23 человек — 22 членов команды и командира. «Всю люки закрыты. Это подтверждает, что лодка не была обнаружена ранее и что все 23 члена погибшего экипажа все еще находятся внутри», — отметил Декалюве.

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О какой именно подлодке идет речь, пока неизвестно, скорее всего, это UB-27, UB-29 или UB-32, уточняет газета. Причины гибели подлодки пока также не установлены, однако, судя по характеру повреждений в носовой части, она подорвалась на мине.

Отмечается, что это уже 11-я из найденных в данном регионе немецких подводных лодок той эпохи. Всего в годы Первой мировой войны во Фландрии действовали 19 немецких субмарин, 15 из них считаются потопленными.

В июне прошлого года на дне океана близ острова Матуа (Курилы) нашли американскую подлодку времен Второй мировой войны. Субмарина была потоплена во время своего восьмого боевого выхода, задачей которого была борьба с японским судоходством в районе Курильских островов. Вместе с лодкой погибли находившиеся на ее борту 83 человека.