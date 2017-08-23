Три новые подлодки для Тихого океана получили имена

Третья, четвертая и пятая дизель-электрические подлодки проекта 636.3, строящиеся для Тихого океана, получат имена «Магадан», «Уфа» и «Можайск». Об этом ТАСС сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

Ранее первые две лодки этой серии, заложенные в июле, получили имена «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

«Как будет называться шестая субмарина, пока не определено», — отметил Пономарев.

Контракт на шесть лодок проекта 636.3 для нужд Тихого океана был подписан в сентябре 2016 года. Ранее, с 2010 года, петербургские «Адмиралтейские верфи» выполняли контракт на постройку шести таких субмарин для Черноморского флота. На данный момент все эти лодки сданы флоту, две последние («Колпино» и «Великий Новгород») в августе 2017 года начали переход в Севастополь.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием субмарин проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 метров, а подводное водоизмещение — около четырех тысяч тонн. Экипаж подлодки состоит из 52 человек, она может находиться в автономном плавании в течение 45 суток.

Особенностью проекта 636.3 является оснащение лодок комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.