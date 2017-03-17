Две новые подлодки для ТОФ назовут «Петропавловск» и «Можайск»

Две первые подлодки проекта 636.3, которые будут построены для Тихоокеанского флота, получат названия «Петропавловск» и «Можайск». Об этом в статье, опубликованной в газете «Красная Звезда», заявил главком ВМФ Владимир Королев.

Закладка субмарин на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге должна состояться в течение ближайших шести месяцев. Всего для ТОФ планируется построить шесть подлодок данного проекта.

«В 2017 году по заказу главного командования ВМФ предприятие "Адмиралтейские верфи" приступает к строительству серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. В ближайшие полгода будут заложены две первые подводные лодки этого проекта — "Можайск" и "Петропавловск"», — сказал главком.

Ранее на Адмиралтейских верфях была построена серия из шести подлодок данного проекта для Черноморского флота. Субмарины Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино» вошли в состав флота в 2014-2016 годах.

За время реализации контракта продолжительность строительства удалось заметно сократить — с 48 месяцев от закладки до передачи флоту у «Новороссийска», строительство которого началось в августе 2010 года, до 24-25 месяцев у двух последних субмарин, строительство которых стартовало в октябре 2014-го.