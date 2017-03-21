ОСК дофинансирует строительство тихоокеанских подлодок собственными средствами

Объединенная судостроительная корпорация частично профинансирует из собственных средств строительство шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для нужд Тихоокеанского флота. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент компании Алексей Рахманов.

«Сегодня объем выделяемого финансирования меньше, чем предусмотрено технологическими графиками строительства, что принципиально важно. При этом мы решили с Минобороны, что мы сможем продолжить строительство, самостоятельно обеспечим финансирование с последующей компенсацией процентной ставки. Сроки остаются в плане», — заявил он.

Ранее 21 марта, как сообщает агентство, глава петербургских «Адмиралтейских верфей» (ведут строительство лодок) Александр Бузаков заявил, что сроки сдачи кораблей будут сдвинуты.

Две первые лодки из серии в шесть корпусов, предназначенной для укрепления подводных сил Тихоокеанского флота, планируется заложить в 2017 году. Их назовут «Можайск» и «Петропавловск».

Контракт на субмарины был подписан в сентябре 2016 года. По нему все шесть подлодок должны быть сданы в период с 2018 по 2021 годы.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием субмарин проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 метров, а подводное водоизмещение — около четырех тысяч тонн. Экипаж подлодки состоит из 52 человек, она может находиться в автономном плавании в течение 45 суток.