На Адмиралтейской верфи заложили две дизельные подлодки одновременно

Две субмарины проекта 636, «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», были одновременно заложены на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. До конца 2021 года Тихоокеанский флот должен получить шесть субмарин этого типа.

Первая подлодка новой серии, «Петропаловск-Камчатский», поступит на Тихоокеанский флот в 2019 году. Об этом на церемонии закладки субмарины сообщил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

«На первой подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" установлены гидравлические блоки, и 25 ноября 2019 года [субмарина] будет передана заказчику», — рассказал Бузаков.

В ноябре 2016 года Адмиралтейские верфи завершили контракт на постройку шести «Варшавянок» Черноморского флота. Последняя лодка серии под названием «Колпино» сдана морякам в ноябре 2016 года.

В сентябре 2016 года Минобороны России подписало с петербургскими «Адмиралтейскими верфями» контракт на строительство шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3. Контракт был подписан в ходе форума «Армия-2016» замминистром обороны Юрием Борисовым и гендиректором «Адмиралтейских верфей» Александром Бузаковым.

Большие дизель-электрические подлодки проекта 636.3, известные также под неофициальным названием «Варшавянка», являются развитием субмарин проекта 877. Они могут действовать как в прибрежных водах, так и в дальней морской и океанской зонах, применяясь для борьбы с надводными кораблями, подлодками, уничтожения береговых целей и специальных операций. 8 декабря 2015 года ДЭПЛ этого типа «Ростов-на-Дону», находившаяся в Средиземном море, нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами 3М14К комплекса «Калибр-ПЛ» по позициям исламистов в Сирии.