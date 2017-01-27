В состав ТОФ принята подлодка «Комсомольск-на-Амуре»

Дизель-электрическая подлодка «Комсомольск-на-Амуре», прошедшая модернизацию на Амурском судостроительном заводе, принята в боевой состав Тихоокеанского флота. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.

По его словам, эта подлодка с 1993 по 1995 года совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 1995-ом экипаж корабля завоевал переходящий вымпел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки». 15 июля 2015 года лодке присвоено название «Комсомольск-на-Амуре».

Подлодка, относящаяся к проекту 877 «Варшавянка» («Палтус»), была спущена на воду в 1991 году. В 2003 году субмарину перевели на ремонт сначала в поселок Большой Камень, а затем на Амурский судостроительный завод, однако из-за нехватки финансирования работы были отложены. Ремонт лодки и ходовые испытания завершились в 2016 году.

Лодки проекта 877 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств субмарин этого типа — низкий уровень шумности.