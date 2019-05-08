На Ямале поищут волонтеров для участия в экологической экспедиции

На Ямале начался прием заявок на участие в экспедиции по очистке острова Вилькицкого в Карском море. Волонтеров будут искать до 22 мая, сообщается на сайте пресс-службы департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Председатель организовавшей экспедицию общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Евгений Рожковский рассказал, что отбор волонтеров будет проходить в два этапа. Сначала все желающие зарегистрируются на сайте организации, где ответят на 33 вопроса специально подготовленного теста. Прошедших первый этап пригласят на тренировочные сборы, которые пройдут на Полярном Урале с 5 по 10 июня. Добровольцев проверят на стрессоустойчивость и выносливость. После этого тренеры и психологи определят окончательный состав команды волонтеров.

«В прошлые сезоны были очищены прибрежная часть острова и район метеостанции. В этом году мы выдвинемся в сторону заброшенной военной части», — сказал Рожковский.

На сайте «Зеленой Арктики» напомнили, что остров находится на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Его открыли в 1874 году и назвали в честь гидрографа-геодезиста Андрея Вилькицкого. На острове базировались военные и метеорологи, которые оставили после себя сотни тонн металлолома, большие емкости с маслом и горючим, а также заброшенные строения метеостанции и военной базы.

Экспедиция пройдет с 10 июля по 10 августа 2019 года.

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