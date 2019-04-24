Ученые изучат степень загрязнения воздуха на Ямале

Ямальские и московские ученые установили научно-исследовательский аэрозольный комплекс возле Салехарда для анализа степени загрязнения воздуха на западе Ямало-Ненецкого автономного округа и его воздействия на арктический климат, сообщила пресс-служба Научного центра изучения Арктики.

При помощи аэталометра комплекс будет непрерывно измерять концентрацию черного углерода, который появляется в атмосфере в результате горения объектов антропогенного и природного происхождения. Измерения будут производиться в течение трех месяцев, по результатам которых станет известно, насколько загрязнена атмосфера и как на это влияют промышленно развитые регионы Сибири и северо-запада Европы.

«Значительное потепление климата в Арктике, таяние ледников, которые мы сегодня наблюдаем — это последствия аэрозольных эмиссий, связанных с хозяйственной деятельностью человека», —сказала ведущий научный сотрудник МГУ, кандидат физико-математических наук Ольга Поповичева.

В августе, по окончании исследований в Салехарде, аппаратуру перевезут на остров Белый в Карском море, и измерения продолжатся уже в Арктике.

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