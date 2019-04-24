На Ямале разлившуюся нефть собирали лопатами в целлофановые мешки

Жителям Пуровского района на Ямале пришлось два дня лопатами собирать в целлофановые мешки разлившуюся после столкновения большегрузов нефть. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в районе моста через реку Ягенетта. В результате ДТП с участием двух большегрузов случился разлив нефтепродуктов. Десять кубометров нефти разлились на снег.

Спасатели собирали вылившиеся нефтепродукты и грузили в самосвал. Суммарно с места происшествия было вывезено около 80 тонн загрязненного снега.

В 2018 году в Сургуте вылилась нефть в озеро. Утечка произошла на площади 8,6 тысячи квадратных метров. Ликвидацией разлива занималась местная нефтекомпания,

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