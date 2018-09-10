В экологической катастрофе увидели неожиданную выгоду для России

В результате глобального потепления Россия может получить экономическую выгоду, создав собственный «Суэцкий канал» из Северного морского пути. Об этом сообщает The Washington Post.

Россия, Китай и коммерческие компании с интересами в сфере перевозки грузов возлагают большие надежды на то, что Северный морской путь в сезон таяния льдов сможет стать альтернативой египетскому Суэцкому каналу, полагает издание. Корабли смогут ходить по менее ледовитой Арктике, из-за чего сократится время транзита и расходы на топливо.

По словам газеты, большая часть маршрута пролегает по экономической зоне России, и проходящее через эти воды судно обязано получить разрешение от администрации Северного морского пути. Кроме того, Москва получает деньги за навигацию и предоставление помощи ледоколов. Таким образом, она будет контролировать стратегический торговый маршрут и получать прибыль за навигацию и работу ледоколов. Северный морской путь в скором времени может стать нишевым рынком, считает профессор географии Калифорнийского университета Лоуренс Смит, смоделировавший сценарии морского судоходства в Арктике.

По подсчетам сайта Searoutes, идущему из Южной Кореи в Германию судну через южноафриканский мыс Доброй Надежды потребуется 46 дней, через Суэцкий канал — 34 дня, а по Северному морскому пути — всего 23 дня. Сейчас транзит по этому маршруту возможен с июля по октябрь.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, проходит по морям Северного Ледовитого океана и частично Тихого океана. Его длина составляет более 145 тысяч километров.

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