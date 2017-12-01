Страны «арктической пятерки» договорились о промысле в Северном Ледовитом океане

В соглашении о предотвращении нерегулируемого промысла в центральных районах Северного Ледовитого океана страны «арктической пятерки» учли требования России. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Росрыболовства Василий Соколов по итогам переговоров в Вашингтоне.

Позиция Москвы включена в документ.

«По окончании сессии стороны смогли прийти к согласию по всем вопросам существа. Далее работа продолжится над юридическим оформлением текста», — отметил Соколов.

Перед началом переговоров, по словам замруководителя Росрыболовства, западные партнеры заявляли о готовности подписать документ без участия России. Но в ходе работы постепенно произошло «сближение позиций, в частности, с Соединенными Штатами, с Канадой».

Работа над соглашением продолжается в течение двух лет и началась по инициативе США.

«После длительных переговоров была подписана декларация между пятью приарктическими государствами, в которой стороны заявили о том, что без проведения научных исследований, подтверждения наличия запасов и установления мер регулирования они не будут осуществлять рыболовство [в центральной Арктике]», — пояснил Василий Соколов.

В «арктическую пятерку» входят: Россия, США, Канада, Дания и Норвегия. В переговорах также участвовали Южная Корея, Япония, Китай, Исландия и Евросоюз.