Атомфлот туркруизов к Северному полюсу могут продлить до 2035 года

Программа туристических круизов на атомных ледоколах от Мурманска до Северного полюса возможно будет продлена до 2035 года. Об этом заявила в рамках Мурманской международной деловой недели министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, передает «Интерфакс».

В прошлом и нынешнем году атомоход «50 лет Победы» провел по пять таких рейсов.

Крайний из них ледокол завершил в конце августа. Круиз поставил рекорд по скорости достижения вершины земли по воде — трое суток. Рейс был посвящен 40-летию покорения полюса надводным судном — атомоходом «Арктикой». Участники той экспедиции в этот раз занимали места пассажиров.

По возвращению рейса в Мурманск на «Атомфлоте» заявили о свертывании с 2020 года программы туркруизов, стартовавшей еще в 1990 году, так как новые арктические проекты по развитию Северного морского пути предполагают полную загрузку имеющихся суден.