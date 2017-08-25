Российский атомный ледокол «50 лет Победы» завершил в Мурманске рекордный рейс до Северного полюса, в ходе которого вершина земли была достигнута по воде за трое суток, передает ТАСС. В обычное время этот путь занимает пять суток.

Рекордный рейс стал шестой по счету туристическим рейсом ледокола до данной географической отметки, совершенным за лето 2017 года. Его посвятили 40-летию покорения полюса надводным судном — атомоходом «Арктика». Места туристов на борту ледокола занимали участники той первой экспедиции, а также ученые и конструкторы ледоколов.

В «Атомофлоте» агентству рассказали, что туристические круизы до Северного полюса появились четверть века назад. В среднем, за одно лето, до отметки 90 градусов северной широты единственный приспособленный для пассажирских рейсов ледокол «50 лет Победы» довозит около тысячи человек, среди которых большинство иностранцы, прибывшие из Китая, Америки и Европы.

Места на такие рейсы раскупаются за ранее. В настоящее время заявки принимаются на лето 2019 года. При этом на «Атомофлоте» заявляют, что уже в 2020 практика организации туристических круизов на ледоколах может быть прекращена из-за активного развития других арктических проектов.

17 августа 1977 экипаж советского атомохода «Арктика» под руководством Юрия Кучиева первым достиг Северного полюса на надводном судне.