Россия отложит реализацию части арктических проектов

Из-за дефицита ресурсов на развитие Арктики нужно определить приоритетные направления, а часть менее важных проектов отложить на более поздний срок. Об этом в четверг, 27 июля, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Там, где не хватает ресурсов, а там ресурсы, действительно, требуются огромные, естественно, нужно определение приоритетов. Что-то нужно переносить на более поздний срок. Обсудим, какие проекты получат поддержку в следующие три года», — сказал он в ходе совещания о расходах бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Говоря о других регионах, глава правительства отметил, что в Крыму нужно обновлять инфраструктуру. Также он заявил, что Дальнему Востоку необходимо в своем развитии учитывать процессы, происходящие в Азии в целом.

Программа социально-экономического развития Арктики до 2025 года предусматривает финансирование в объеме почти 210 миллиардов рублей. Она разделена на три этапа.

На первом (рассчитан до 2017 года, 13 миллиардов рублей) в регионе должны быть созданы опорные зоны, запущена информационная поддержка, усилены позиции страны в международных арктических организациях, а также сформированы механизмы повышения качества жизни местного населения.

На втором (2018-2020 годы, 114 миллиардов рублей) должны развиваться опорные зоны, создаваться мощности для производства ледоколов. Также он предполагает модернизацию гидрометеорологической сети наблюдений, создание защищенной информационной системы транспортного комплекса.

Третий этап (2021-2025 годы, 83 миллиарда рублей): строительство и эксплуатация ледокола «Лидер» мощностью 120 мегаватт, реализация мероприятий по дальнейшему обращению с наиболее опасными затопленными и затонувшими ядерно и радиационно опасными объектами и отходами.

При этом, по данным СМИ, финансирование программы может быть значительно сокращено.