Россия одобрила международный запрет ловли рыбы на Северном полюсе

Россия одобрила проект международного соглашения о запрете рыбного промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, доступ к которому открывается всвязи с изменениями климата, передает Regnum.

В работе над документ участвуют пять арктических стран — Норвегия, Россия, Дания, Канада и США. а также представители Южной Кореи, Японии, Китая, Исландии и Евросоюза.

Ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет доказано, что промысел поблизости от Северного полюса не принесет вреда экологии и ресурсам приакритческих стран.

Справедливость запрета подтвердили в Росрыболовстве, где отметили, что в центральную часть Арктики рыба приплывает из экономических зон прибрежных государств.

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