В Сургуте из-за аварии появилось нефтяное озеро

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) произошел разлив нефти. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, утечка произошла на площади 8,6 тысячи квадратных метров. «Возгорания нет, ликвидацией занимается компания "Сургутнефтегаз"», — добавил он.

Что стало причиной утечки, а также количество вылившейся нефти — не уточняется.

В октябре 2017 года около 400 литров нефти разлилось в результате ДТП с нефтевозом в Тукаевском районе Татарстана. Тогда, по данным экологов, в грунт и водоемы нефть не проникла. Для ликвидации ЧП потребовались подъемный кран, перекачивающая цистерна и грейдер для уборки и утилизации загрязненного грунта.

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