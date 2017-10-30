Около 400 литров нефти разлилось при ДТП в Татарстане

Около 400 литров нефти разлилось в результате ДТП с нефтевозом в Тукаевском районе Татарстана. Пострадал водитель, он доставлен в больницу, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС во «ВКонтакте».

Спасатели установили заглушку на цистерне, сейчас топливо из нее не выливается, говорится в посте. По данным экологов, в грунт нефть не проникла, угрозы ее попадания в водоемы тоже нет.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 29 октября. Грузовик «КамАЗ» с полуприцепом-цистерной, груженый сырой нефтью, опрокинулся на дороге. Причины аварии устанавливаются.

На месте происшествия работает пожарно-спасательный гарнизон. От компании-перевозчика прибыли подъемный кран, перекачивающая цистерна и грейдер для уборки и утилизации загрязненного грунта.