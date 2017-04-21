Наука и техника
 

Рассчитан ущерб от крупнейшего в истории США разлива нефти

Перейти в «Мою Ленту»
Фото с места взрыва
Фото с места взрыва

Американские ученые провели первую комплексную оценку финансового ущерба, нанесенного взрывом нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Ущерб от разлива нефти оценен в 17,2 миллиарда долларов. Такова, по мнению ученых, стоимость утраченных природных ресурсов и элементов экосистемы. По оценкам авторов, в Мексиканский залив попало около 507,2 миллиона литров жидких углеводородов.

К подобным выводам ученые пришли, рассчитав денежную сумму (153 доллара), которые типичная американская семья среднего класса готова выделить на реализацию профилактических программ по предупреждению экологических катастроф.

Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon, расположенной в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе, произошел 20 апреля 2010 года. Последовавший разлив нефти стал крупнейшим в истории США; залито углеводородами оказалось примерно пять процентов водной поверхности Мексиканского залива.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найдено условие «устойчивого будущего» планеты
Добыча нефти и газа в США подвергла опасности семь миллионов человек
Добыча сланцевого газа привела к землетрясениям в Огайо
Последние новости
Очевидцы рассказали подробности нападения на полицейских в Париже
Полиция Парижа узнала о предположительно прибывшем из Бельгии сообщнике стрелка
Оскорбившему Путина журналисту припомнили его расистские высказывания
Рассчитан ущерб от крупнейшего в истории США разлива нефти
Глава UFC назвал суммы гонораров Макгрегора и Мэйуэзера за бой
Ахмадинежаду отказали в допуске к выборам президента Ирана
Единороссы открестились от идеи захоронения Ленина после замечания руководства
Другие материалы рубрики
Наука и техника
 — 
00:12 20 апреля 2017

С огоньком

Удалось ли Galaxy S8 превзойти iPhone и других конкурентов
18:27 20 апреля 2017

Возможный президент Южной Кореи создал карту для StarCraft

16:44 20 апреля 2017

Китай запустил первый космический грузовик

07:09 6 апреля 2017

Названа причина появления прыщей

Наука и техника
 — 
00:03 Сегодня

Стань травкой

Как жуткие подземные существа превращаются в растения
15:37 20 апреля 2017

В сеть утекли чертежи нового iPhone

14:24 31 марта 2017

CD Projekt RED намекнула на продолжение «Ведьмака»

10:24 20 апреля 2017

Вместо космонавта к МКС отправили 70-килограммовый грузовой контейнер

Наука и техника

Алгоритм проходимости

Как университетская инновация дошла до автомобильного производства
14:25 20 апреля 2017

На Энцеладе начнут поиски биолюминесцентных «медведей»

07:05 20 апреля 2017

Пуповинная кровь человека признана средством омоложения

11:59 20 апреля 2017

Назван способ значительно снизить риск ранней смерти

Россия
Бесплатные ублюдки
Почему внебрачные дети одиноких матерей мешают борьбе за семейные ценности
Кузнецова призвала лечить детей ВИЧ-диссидентов
Оренбургский потоп
Такого разлива рек здесь не было почти четверть века
Зайчик, мишка и хорек
В сети выберут талисман Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Единороссы открестились от идеи захоронения Ленина после замечания руководства
Верховный суд запретил «Свидетелей Иеговы»
В Шереметьево задержали боевых роботов
Все материалы
Мир
French Foreign Legionnaires carry the coffin of French politician Yves Guena during an official funeral ceremony at the Hotel des Invalides in Paris, France, March 8, 2016 REUTERS/Charles Platiau TPX IMAGES OF THE DAYУтрата масштаба
Франция рискует стать малой европейской страной
Испытание водородного заряда на атолле Эниветок, 1952 годСмерть, разрушитель миров
Главные вопросы и ответы о ядерном оружии и его владельцах
Ангела Меркель и Дональд ТрампМайн либер фройнд
США и ФРГ остаются близкими партнерами, несмотря на неприязнь между их лидерами
Полиция Парижа узнала о предположительно прибывшем из Бельгии сообщнике стрелка
СМИ узнали о смерти в Париже второго полицейского от полученных ранений
Очевидцы рассказали подробности нападения на полицейских в Париже
В Париже в результате стрельбы погиб полицейский
Все материалы
Бывший СССР
Иван ДорнИ Дорна, и задорно
Почему артисты и спортсмены становятся врагами Украины
Нурсултан НазарбаевАзбучные истины
Чем закончится попытка Казахстана перейти на латиницу
Владимир ГройсманТариф премьерный
Что получили украинцы от назначенного год назад правительства Гройсмана
На Украине разрезали памятник Неизвестному офицеру для сдачи на металлолом
Лукашенко рассказал о ненужной Западу Белоруссии
СМИ узнали об использовании властями ФРГ больной жены Турчинова
В ДНР сообщили о готовящемся наступлении ВСУ
Все материалы
Финансы
Обеспеченный козел
Как провалившиеся государства спасают экономику скотом, долларом и наркотиками
Глазьев увидел «пузырь» на Московской бирже
Охота на мироедов
Как государство будет бороться с микрофинансовыми организациями
Крым пообещал обеспечить страну помидорами
Власти Крыма отвергли идею создания офшора на полуострове
Силуанов рассказал об объеме «серых» зарплат в России
В ЦБ предсказали развитие крымских банков до общероссийского уровня
Все материалы
Бизнес
Война до последнего помидора
Москва и Анкара обещают снять ограничения в двусторонней торговле
Все на экспорт
Как и зачем Россия развивает экспорт товаров и услуг
Капризный рынок
О сложностях производителей кофе, решившихся на экспансию
На Ялтинском международном форуме представлен портал Бизнес-навигатора МСП
«Норникель» поможет построить научно-технологический центр в Сибири
FT рассказала об эффективной работе российского нефтегаза в условиях санкций
Ремонт подмосковных дорог обойдется в 19 миллиардов рублей
Все материалы
Силовые структуры
GBU-43/BКузькины папа и мама
Как Россия и США соревнуются в создании больших бомб
Эдуард Буданцев«Они угрожали вывезти ее детей в багажнике»
Отставной офицер Буданцев рассказал, как защищал хозяйку Elements Жанну Ким
Гости дорогие
Сколько правоохранители заработали на мигрантах в прошлом году
Министерство обороны сообщило о гибели в Сирии российского майора-советника
Брат Аброра Азимова арестован по делу о взрыве в метро Петербурга
Американский опыт и российские пулеметы
Зачем Росгвардии штурмовой пулемет
После убийства топ-менеджера «Роскосмоса» уволен начальник СИЗО
Все материалы
Наука и техника
С огоньком
Удалось ли Galaxy S8 превзойти iPhone и других конкурентов
Стань травкой
Как жуткие подземные существа превращаются в растения
Никола Лемери выступает с публичной лекцией по химииДостали
Зачем простой аптекарь объявил войну могущественным алхимикам
Рассчитан ущерб от крупнейшего в истории США разлива нефти
Возможный президент Южной Кореи создал карту для StarCraft
Китай запустил первый космический грузовик
В сеть утекли чертежи нового iPhone
Все материалы
Спорт
Серена УильямсБудущие мамы, хвастайте телами
Почему за Сереной Уильямс стоит следить не только во время теннисных турниров
Виктор Кашшаи (в центре) «Испанское солнце давит на судей»
Арбитр ФИФА — о скандале в матче «Реала» с «Баварией» и видеоповторах
Глава UFC назвал суммы гонораров Макгрегора и Мэйуэзера за бой
Сборной России по биатлону поставили задачу на Олимпиаду-2018
Футболисты «Рубина» выкупят все билеты на собственный матч
Россиянин Мшвидобадзе завоевал золото на чемпионате Европы по дзюдо
Потерявший обе ноги в аварии британский гонщик вышел из комы
Все материалы
Культура
Вечно молодой, вечно голый
Образы Игги Попа, самого буйного и живучего певца на свете
Геркулес и ДеянираГолые люди и где они обитают
Три книги о человеческом теле, сознании и других животных
«Русский роман» в Московском Академическом театре имени Вл.МаяковскогоДавайте негромко, давайте вполголоса
В Москве раздали «Золотые маски» театрального сезона 2015/2016
В Крыму нашли сделанную по эскизам Николая II бутылку вина
Мединский призвал МИД организовать показы патриотических фильмов за рубежом
В песнях барда из псковского Дна нашли экстремизм
В трейлере «Рокового искушения» кого-то изнасиловали и убили
Все материалы
Интернет и СМИ
Билл О'Рейли«Он называл ее горячей шоколадкой и кряхтел как кабан»
За что уволили американского журналиста, оскорбившего Путина
«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»
Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению
«YouTube держит нас за баранов»
Почему блогеров лишают денег, а россиян заставляют смотреть турецкие видео
СМИ запутали россиян заголовком о главе ФСБ и заказчике теракта в Петербурге
Оскорбившему Путина журналисту припомнили его расистские высказывания
Путин снова попал в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time
В сети отпраздновали всемирный День марихуаны
Все материалы
Ценности
Китайская прогрессия
Сюрпризы и курьезы Шанхайского международного автосалона
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
HYT создал часы с флуоресцентными наночастицами
Chopard приготовил украшения к Каннскому кинофестивалю
Timberland превратил гаитянские отходы в одежду и обувь
Москвичам предложили профессионально порвать джинсы
Master & Dynamic сделал аудиоколонку из бетона
Все материалы
Путешествия
Three tourist girls cool off by jumping in the Lake Zurich, in Zurich, June 27, 2010 as the country and most of central Europe enjoyed heatwave-type temperatures. EPA/ALESSANDRO DELLA BELLAМир, отпуск, май
Выбираем идеальное место для отдыха на праздники
Лариса Аханова: «Для Турции это будет год-реванш»
Как турецкие курорты подготовились к встрече российских туристов
Дети отдыху не помеха
Можно ли путешествовать с маленьким ребенком по миру
Железнодорожные билеты за рубеж подешевели на майские праздники
Назван самый популярный у туристов город Золотого кольца России
Пропавшего на Кипре российского туриста нашли в другом номере
Сотрудники отказавшей ребенку с ДЦП в перелете «Победы» собрали для него деньги
Все материалы
Из жизни
Мохнатый рейх
Все о движении фурри — любителях носить костюмы зверей
People dance on the opening day of the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S. April 14, 2017. Беззаботно раздеты
Как проходит Коачелла — один из самых модных фестивалей в мире
Грязная девчонка
Она начинала с краж и автостопа, а закончила созданием стомиллионного бизнеса
Агрессивный аллигатор пробрался в частный дом в Южной Каролине
Крокодилы съели опытного охотника из ЮАР
В Лондоне пес прокатился на скейтборде
В США полицейский оштрафовал себя на 300 долларов за быструю езду
Все материалы
Красота. Обманчива?
Длительный тест дизельного Jaguar XE: первые впечатления
Чудовищные аварии, в которых никто не пострадал
12 гоночных аварий, в которых пилоты выжили вопреки судьбе
Седаны повышенной проходимости
Четырехдверки, которые не боятся бездорожья: от «Победы» до иномарок
Премиальных машины непремиальных брендов
Вспоминаем модели непремиальных марок, которые конкурировали с Mercedes и BMW
Toyota обновила российскую Camry
Эволюцию гоночных симуляторов за 34 года показали в одном ролике
Американцы добавили 45-летнему «Лэнд Крузеру» современную начинку
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
В Подмосковье нашли коттедж за девять миллиардов рублей
Все материалы