Рассчитан ущерб от крупнейшего в истории США разлива нефти

Американские ученые провели первую комплексную оценку финансового ущерба, нанесенного взрывом нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Ущерб от разлива нефти оценен в 17,2 миллиарда долларов. Такова, по мнению ученых, стоимость утраченных природных ресурсов и элементов экосистемы. По оценкам авторов, в Мексиканский залив попало около 507,2 миллиона литров жидких углеводородов.

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К подобным выводам ученые пришли, рассчитав денежную сумму (153 доллара), которые типичная американская семья среднего класса готова выделить на реализацию профилактических программ по предупреждению экологических катастроф.

Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon, расположенной в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе, произошел 20 апреля 2010 года. Последовавший разлив нефти стал крупнейшим в истории США; залито углеводородами оказалось примерно пять процентов водной поверхности Мексиканского залива.