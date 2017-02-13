Найдено условие «устойчивого будущего» планеты

Немецкие ученые определили одно из важнейших условий для «устойчивого будущего» планеты. Соответствующая публикация доступна на сайте библиотеки электронных препринтов arXiv.org.

«Учитывая текущий уровень населения, наше исследование также поддерживает утверждение, что, помимо сокращения глобального спроса на энергию, только широкое использование возобновляемых источников энергии может проложить путь в устойчивое будущее», — заявляют авторы работы.

Основные переменные модели ученых и связь между ними Изображение: Jan Nitzbon, Jobst Heitzig, Ulrich Parlitz

Материалы по теме Это конец Земле предрекли переворот магнитного поля

В представленном исследовании ученые предложили модель развития Земли, описывающую долгосрочную совместную эволюцию природных и социально-экономических (антропогенных) подсистем планеты. Построение авторов основано на геохимическом цикле углерода, а проведенный ими анализ показывает, что решающую роль в его современном балансе отводится человеческому фактору. Итоговые результаты ученые представили в качественном виде (бифуркационной диаграмме).

Возобновляемыми источниками энергии считаются солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота. В ряде стран, например, Китае, к ним относят также атомную энергетику. Особенностью таких источников энергии считается их практическая неисчерпаемость, в отличие от, например, угля, нефти и газа.