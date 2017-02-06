Наука и техника
 

Эксперты предупредили об угрозе исчезновения кукурузы

Перейти в «Мою Ленту»

Эксперты Международного центра сельского хозяйства и бионаук предупредили об опасности гусениц Spodoptera frugiperda для посевов сахарной кукурузы. Об этом сообщает BBC News.

В настоящее время, как отмечают специалисты организации, насекомые атакуют посевы в тропическом регионе Африки, где Spodoptera frugiperda впервые наблюдали в 2015 году. Предполагается, что личинки попали туда из родных для нее Северной и Южной Америки.

Гусеницы поедают большую часть растительности в районе их распространения, включая сахарную кукурузу. Если ученые не найдут способа борьбы с Spodoptera frugiperda, чужеродные насекомые окажутся на плантациях Средиземноморья и Азии.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН запланировала провести в период с 14 по 16 февраля экстренное совещание, посвященное сложившейся ситуации. В настоящее время Замбия, наиболее пострадавшая от Spodoptera frugiperda (в некоторых ее районах уничтожено до 70 процентов посевов зерновых), для борьбы с гусеницами задействовала армейскую авиацию, которая распыляет пестициды над кукурузными полями.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Fall armyworm 'threatens African farmers' livelihoods'
Кукуруза довела хомяков до каннибализма
Взрывающуюся кукурузу показали в замедленной съемке
Ученые сняли с трансгенной свеклы обвинения в убийстве сорняков
Последние новости
В Москве пообещали порадоваться встрече Трампа и Порошенко
Джонни Депп уволил своего агента из-за близости к банкротству
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
В иркутском ритуальном агентстве обнаружили подпольное казино
Хакеры взломали 10 тысяч сайтов в Tor из-за детского порно
ООН выразила недовольство отказом Киева выплачивать пенсии жителям Донбасса
СМИ сообщили о ракетном ударе по Эр-Рияду
Другие материалы рубрики
00:05 Сегодня

Это конец

Земле предрекли переворот магнитного поля
07:14 11 января 2017

Обжорство после попойки получило научное объяснение

07:00 Сегодня

Найдено объяснение пролетной аномалии

00:02 Сегодня

США испугались сокрытия Китаем контактов с инопланетянами

00:03 5 февраля 2017

Унижение машин

Как издевательства над роботами приведут к краху человечества
17:04 26 декабря 2016

Предсказано присоединение Северной Америки и Японии к России

06:18 Сегодня

Кости живших 3 тысячи лет назад крокодилов нашли в Китае

15:39 13 декабря 2016

В iOS добавили эмодзи ¯\_(ツ)_/¯

00:01 4 февраля 2017
Two young telegraphers at the Main Telegraph Station in Copenhagen, Miss Galschiøtt and Mr. Henriksen, aiding a secret military intelligence unit called Kystcentralen, circa 1915

Не болтай!

Как абсолютная цензура спасла Данию от двух мировых войн
19:02 4 февраля 2017

Раскрыто место поисков Янтарной комнаты

15:59 4 февраля 2017

Названы три вероятные причины конца света

14:04 4 февраля 2017

SpaceX показала движение изнутри вакуумного тоннеля Hyperloop

Россия
«Через какое-то время он покончил с собой»
Рассказ не самого доброго коллектора о работе с не самыми порядочными заемщиками
Владимир ПутинЗаехать в каждый стан
Зачем Путин отправится в путешествие по столицам Средней Азии
Вернувшийся из Мексики россиянин заразился вирусом Зика
Российские парламентарии прибыли в Сирию
Сергей Донской«Нужно предотвращать появление "концлагерей" для животных»
Глава Минприроды Сергей Донской — о приютах, мусорных свалках и судьбе кабанов
На МКАД произошла авария с бронетранспортером
Более половины россиян выступили против отмены «закона Димы Яковлева»
Все материалы
Мир
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
На пути к мировому величию
Что помогло Израилю попасть в список наиболее влиятельных государств
Большая резня по-бразильски
Почему и за что бьются насмерть крупнейшие преступные кланы страны
СМИ сообщили о ракетном ударе по Эр-Рияду
В Пакистане застрелили афганского дипломата
A woman talks to her relatives across a fence separating Mexico and the United States, in Tijuana, Mexico, November 12, 2016. REUTERS/Jorge Duenes TPX IMAGES OF THE DAYЗабористый план
Рассказ жителя Сан-Диего о том, зачем Трампу стена на границе с Мексикой
Господин, неприятный во всех отношениях
Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоВам это не НАТО!
Что стоит за словами Порошенко о вступлении в Североатлантический альянс
ООН выразила недовольство отказом Киева выплачивать пенсии жителям Донбасса
СКР предъявил обвинения участникам нападений на посольство России в Киеве
В Киеве назвали число убитых в Донбассе
В Донецке обвинили украинских силовиков в подготовке к наступлению
Савченко заявила о нежелании быть президентом Украины
Власти ДНР уличили Киев в невыполнении условий прекращения огня
Все материалы
Финансы
С обильным застоем
Почему экономический рост в России может остаться статистической погрешностью
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Цена на нефть поднялась выше 57 долларов
Кто не скачет, тот — процент
Почему ЦБ опять вспомнил про внешнюю политику
Вывод сделан
Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов
Эксперты предрекли 15-процентный рост цен на шампанское в 2017 году
Лавров рассказал о причине введения продэмбарго
Все материалы
Бизнес
Сила в плавках
Владельцы металлургических компаний зарабатывают на зависть всем
Сыровая кара
Как будут наказывать граждан за провоз санкционных продуктов
Фундаментальные проблемы
Рынок строительства жилья России пытается собрать силы для восстановления
Дума предложила запретить использование старых запчастей при ремонте по ОСАГО
Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы из ряда европейских стран
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с импортом медицинских изделий
Тариф «Платона» вырастет вдвое в апреле
Все материалы
Силовые структуры
Актеры в сцене из спектакля «Отелло»Рогатые тоже плачут
Какие преступления совершают из ревности
Законопрослушный гражданин
Тайно записанные аудиофайлы разговоров признаны доказательством в суде
Граница для безвиза
Почему ФСБ ввела режим погранзоны на границе с Белоруссией
Источник раскрыл планы производства бомбардировщиков Су-34 на 2017 год
В иркутском ритуальном агентстве обнаружили подпольное казино
Британские СМИ раскритиковали состояние вооруженных сил королевства
Стало известно о российско-израильском «кодексе поведения» в небе Сирии
Все материалы
Наука и техника
Это конец
Земле предрекли переворот магнитного поля
Унижение машин
Как издевательства над роботами приведут к краху человечества
Two young telegraphers at the Main Telegraph Station in Copenhagen, Miss Galschiøtt and Mr. Henriksen, aiding a secret military intelligence unit called Kystcentralen, circa 1915Не болтай!
Как абсолютная цензура спасла Данию от двух мировых войн
Найдено объяснение пролетной аномалии
Эксперты предупредили об угрозе исчезновения кукурузы
США испугались сокрытия Китаем контактов с инопланетянами
Кости живших 3 тысячи лет назад крокодилов нашли в Китае
Все материалы
Спорт
Дмитрий Бивол«Приходилось боксировать с друзьями»
Российский боксер Дмитрий Бивол — о себе, Поветкине, Кличко и многом другом
Врач хоккейного клуба «Зоркий» спас жизнь пассажиру на борту самолета
Российский кикбоксер Пашпорин сразится с итальянцем Петросяном за мировой титул
Канадский теннисист Шаповалов покалечил главного судью в матче Кубка Дэвиса
Забывшая слова гимна России перед финалом ЧМ певица объяснила причины казуса
Определился последний участник Кубка конфедераций-2017 в России
Хоккеист сборной России забросил шайбу на Универсиаде в стиле Гранлунда
Все материалы
Культура
Пока не прыгнешь
Фотограф, который поднял на воздух Голливуд и британский парламент
Георгий ТараторкинОт Раскольникова до Вершинина
Умер Георгий Тараторкин
«Правило большого пальца»
На русский язык перевели «самую мужскую книгу 2017 года»
Леди Гага выступила на Супербоуле с тремя сотнями дронов
Вышел трейлер новых «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом
Вышел первый трейлер продолжения «Очень странных дел»
Георгия Тараторкина похоронят на Троекуровском кладбище
Все материалы
Интернет и СМИ
Поперек батьки в кадр
Как белорусское ТВ показывает порно, запрещает Джуда Лоу и повинуется Лукашенко
Лысый из рекламы
Стэйтем и Шварценеггер жгут и бомбят в самых дорогих роликах мира
Фабрика няшек
Кто зарабатывает миллионы на танцующих перед камерами китаянках
Голливудские блокбастеры превратили в «легенды видеосалонов» на VHS-кассетах
В сети посмеялись над миниатюрными телохранителями звезды «Игры престолов»
Бекхэм признал подлинность слитой в сеть переписки
Белорусский комик-гей рассказал о гомосексуализме в эфире ТНТ
Все материалы
Ценности
«Татуировка — это самое нижнее белье»
Патриарх российского тату-движения Паша Ангел о рисунках на коже
Chanel открыла секрет долголетия
Россиянам предложили спецверсию Range Rover Sport за пять миллионов рублей
Селин Дион выпустит с Bugatti коллекцию аксессуаров
В Москве обсудят проблемы современной моды
Расправили плечи
Дамские рюкзаки как камень преткновения для лоукостеров
Олимпийский комитет объяснил причину смены поставщика одежды
Все материалы
Путешествия
Между тигром и медведем
Что можно узнать о Южной Корее за одну неделю
Здесь Русью пахнет
Лучшие концепции туристического бренда страны
В январе Грузию посетило рекордное число россиян
Моргана Фримена «клонировали» в рекламе Turkish Airlines
Врач в Китае оплатил отель оставшимся без денег туристам из России
СМИ узнали о планах проверять летчиков на алкоголь и наркотики до и после полета
Конюхов отправится в 50-часовой полет из Рыбинска
Все материалы
Из жизни
Апперкот по-дамски
Женщины Кубы требуют разрешить им заниматься боксом
Бабушкины подписчики
Семь пожилых людей, которые случайно стали любимцами интернет-аудитории
Это у них семейное
Впервые в истории мать и ребенок из США вместе сменили пол
Богини салатных листьев
Самые влиятельные в Instagram представительницы ЗОЖ-движения за «чистое питание»
Акробатка прыгнула в бассейн круизного лайнера с высоты 16 метров
Принц Гарри обогнал принца Уильяма и Кейт Миддлтон в забеге на 50 метров
Британский вор застрял в окне туалета на втором этаже
Все материалы
Управление гневом
Тест-драйв Lamborghini Aventador S, после которого нужно заново учиться жить
Представлен новый Hyundai Solaris
Первый стримлайнер СССР
ГАЗ-А-Аэро — шедевр аэродинамики, разрушенный войной
«Мерседес» построит экстремальный кабриолет G-Class с мотором V12
Всемирный автомобиль года
Претенденты на звание лучшей машины на планете
Новый универсал Opel Insignia стал легче, больше и просторнее
16 самых странных шестиколесных машин
Машины для гонок и для города, у которых шесть колес
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы