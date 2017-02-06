Эксперты предупредили об угрозе исчезновения кукурузы

Эксперты Международного центра сельского хозяйства и бионаук предупредили об опасности гусениц Spodoptera frugiperda для посевов сахарной кукурузы. Об этом сообщает BBC News.

В настоящее время, как отмечают специалисты организации, насекомые атакуют посевы в тропическом регионе Африки, где Spodoptera frugiperda впервые наблюдали в 2015 году. Предполагается, что личинки попали туда из родных для нее Северной и Южной Америки.

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Гусеницы поедают большую часть растительности в районе их распространения, включая сахарную кукурузу. Если ученые не найдут способа борьбы с Spodoptera frugiperda, чужеродные насекомые окажутся на плантациях Средиземноморья и Азии.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН запланировала провести в период с 14 по 16 февраля экстренное совещание, посвященное сложившейся ситуации. В настоящее время Замбия, наиболее пострадавшая от Spodoptera frugiperda (в некоторых ее районах уничтожено до 70 процентов посевов зерновых), для борьбы с гусеницами задействовала армейскую авиацию, которая распыляет пестициды над кукурузными полями.