Севморпуть защитят «Дивноморьем»

Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что позволит полностью контролировать Северный морской путь, пишут «Известия».

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Газета сообщает, что в настоящее время Центр РЭБ получил системы «Мурманск-БН» и станции семейства «Красуха», которые в ближайшее время будут дополнены комплексами «Дивноморье».

Издание отмечает, что последние смогут «закрыть от радиолокационного обнаружения вероятным противником важные объекты в радиусе нескольких сотен километров», в частности, помешать работе самолетов-радаров, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет и спутниковых систем радиолокации.

В апреле сообщалось, что Россия разворачивает в Калининградской области комплекс средств РЭБ «Мурманск-БН».

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