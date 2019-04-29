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«Мурманск» помешает сразу всей Европе

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Россия разворачивает в Калининградской области комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», пишут «Известия».

Как сообщили газете в Главном штабе ВМФ, система в конце 2018 года поступила на вооружение в 841-й отдельный центр РЭБ Балтийского флота. По словам источников, там же комплекс уже успешно испытали в ходе учений.

Военный эксперт Антон Лавров считает, что заявленные характеристики «Мурманска-БН» позволят создавать помехи на большой территории. «Его работа может нарушить связь боевых кораблей, самолетов и сухопутных военных подразделений в странах Восточной, Центральной Европы и Балтийского региона. В первую очередь, здесь речь идет о Скандинавии. А также в акваториях Балтийского моря и северо-западной части Атлантического океана», — уверен специалист.

В феврале сообщалось, что дальность обнаружения околоземных объектов российским оптико-электронным комплексом «Окно», располагающимся в Таджикистане, превысила 50 тысяч километров.

Автоматизированный комплекс радиопомех «Мурманск-БН» работает на линиях военной связи в коротковолновом диапазоне. Дальность подавления радиосигнала (от боевых кораблей, самолетов, дронов и объектов инфраструктуры вероятного противника) системой достигает восьми тысяч километров. Походный вариант «Мурманск-БН», размещаемый на семи большегрузных многоосных автомобилях «КамАЗ», включает телескопические антенны-мачты (высотой до 32 метров) и низкочастотные антенны-растяжки.

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