Грузооборот по Севморпути захотели увеличить в два раза

Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2034 году может составить 157 миллионов тонн. Об этом в своей колонке рассказал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, с ней ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину РБК. При этом в майском указе президента Владимира Путина говорилось, что к 2024 году объем транспортировки грузов должен достигнуть 80 миллионов тонн в год.

Министр отметил, что его ведомство рассчитывает только объемы перевозимых полезных ископаемых и продукты их переработки. Кроме них будут перевозиться грузы заводов Урала и продукция сельскохозяйственной отрасли.

По словам Кобылкина, при разработке проекта «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики», Минприроды подтвердило, что одно рабочее место в Арктической зоне «создает» до 14 новых мест по всей стране. При этом каждый бюджетный рубль может привлечь до 15 рублей инвестиций из внебюджетных источников. Программа предполагает почти 11 триллионов рублей инвестиций до 2030 года, а также увеличение объема грузоперевозок по СМП до 157 миллионов тонн с 2034 года, сообщил он.

Ранее сообщалось, что ледовую обстановку на Северном морском пути будут мониторить с помощью 12 малых спутников, которые сейчас создают «Роскосмос» и «Росатом». Аппараты станут частью системы спутникового мониторинга метеорологической и ледовой ситуации на Севморпути. Сама она будет состоять из станций приема и обработки данных космических аппаратов и радиометеорологических центров «Торос», а также от единого центра сбора информации и системы спутников связи.

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