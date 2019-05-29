Эксперт призвал применить «налоговые инвестиции» для освоения шельфа Арктики

Освоение шельфа Арктики, превосходящего по запасам углеводородов все текущие мировые проекты, по сложности сопоставимо с освоением космоса. Поэтому для их разработки требуется комплексная система государственного управления и поддержки нефтедобытчиков. Об этом в ходе круглого стола в ТАСС заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Эксперты рассмотрели законопроект, подготовленный Минвостокразвития, о господдержке инвестиций в Арктику. Меры, предложенные министерством, участники мероприятия сочли недостаточными для полноценного развития нефтедобычи в регионе со сложными климатическими условиями и недостаточно развитой инфраструктурой.

«Для таких специфических условий, как Арктика, нужно создавать специфические организационные структуры», — призвал Делягин. И добавил, что предоставление налоговых льгот компаниями при разработке месторождений в Арктике является по сути налоговой инвестицией государства, которая потом позволит получать значительную прибыль от работающих в регионе энергетических проектов.

В свою очередь, экономист Никита Кричевский добавил, что сегодня освоение Арктики — это последний проект, который может расцениваться как проект глобального масштаба. Однако там отсутствует какая-либо инфраструктура.

«Мы имеем чистое поле, где нет ни инфраструктуры, ни вышек, ни домиков для вахтовиков, ни аэродромов, в конце концов, ни какой-то прочей инфраструктуры. Ничего. Все это нужно делать. И вот в этой ситуации, когда мы разговариваем с инвестором и говорим: “А давайте выступите со-инвесторами проекта в Арктике”. Он говорит: “А какие будут преференции со стороны государства?”. А государство говорит: “А вот вы сначала инфраструктуру создайте. То есть вот те самые домики и аэродромчики, а потом мы будем говорить о преференциях”. Но этот подход отталкивает потенциальных инвесторов», — отметил Кричевский.

В качестве примера он привел историю с Саудовской Аравией. «Которая поначалу, вроде как, проявила интерес к арктическому проекту на территории России, а вот несколько дней назад сказала, что она пока подумает и отошла в сторону. И это в общем прошло по касательной в средствах массовой информации и совершенно не учитывается в законопроекте Минвостокразвития», — посетовал Кричевский.

Эксперт также назвал предложенный законопроект саботажем. «Это саботаж указания президента по поводу того, чтобы развивать Арктику, и никаких 80 миллионов тонн не будет и в принципе, не будет и в помине. Почему? Потому что нет соответствующей законодательной базы. Главное — по налогам на добычу полезных ископаемых: это нулевая ставка НДПИ для арктических проектов», — подчеркнул Кричевский.

В свою очередь старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов отметил в свое выступлении, что «себестоимость добычи в Арктике примерно в два раза выше, чем себестоимость добычи на традиционных месторождениях». «Но, тем не менее, в условиях господдержки освоение Арктики выгодно и перспективно», — считает эксперт. «Ну и плюс для государства — это не только даже нефтяной рынок, но и мультипликативный эффект для всей экономики. По оценкам независимых экспертов мультипликативный эффект для всей российской экономики превысит 30 триллионов рублей до 2038 года, поэтому это эффект для судостроения, машиностроения, всяких других – электроэнергетики и всех смежных отраслей по экономике», — подытожил Суверов.