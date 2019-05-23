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Саудовская Аравия отказалась добывать российский газ

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Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отказалась участвовать в совместном с российским «Новатэком» проекте по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ-2», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Ранее Эр-Рияд предпочел закупать американский газ вместо российского.

По данным издания, саудовская компания отказалась от вхождения в капитал проекта из-за невыгодных условий, предложенных «Новатэком», и перспектив наложения западных санкций из-за сотрудничества с Россией в энергетической сфере.

Согласно еще одной версии, «Новатэк» предпочел сотрудничать с китайскими компаниями CNODC и CNOOC — каждая из них получила по 10 процентов в проекте, соответствующее соглашение было подписано в конце апреля.

Еще 10 процентов достанутся французской Total, договоренность с которой была достигнута в прошлом году. Таким образом, Saudi Aramco могла претендовать лишь на 10 процентов совместного предприятия, поскольку изначально «Новатэк» объявлял, что готов продать иностранцам суммарно не более 40 процентов в проекте. Саудовская компания предварительно меняла оценки своих возможных инвестиций от 20 до 30-процентной доли.

Ранее в мае стало известно, что Saudi Aramco заключила долгосрочный контракт на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Sempra. Последней пришлось конкурировать с другими иностранными компаниями, в том числе и с российской. Саудовская Аравия обладает одними из крупнейших мировых запасов газа, но не может добывать его из-за недостатка технологий.

«Арктик СПГ-2», в котором могла поучаствовать Saudi Aramco, — уже второй проект «Новатэк» по добыче и сжижению природного газа на полуостровах Ямал и Гыдан. Первый — «Ямал СПГ» был запущен в конце прошлого года.

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