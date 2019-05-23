Россия ответила на обвинения США по Арктике

Россия считает обвинения в агрессивном поведении в Арктике абсурдными. Такое заявление сделал посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов, сообщает РИА Новости.

«Нелепыми, абсурдными и необоснованными выглядят обвинения в адрес России», — сказал дипломат. Он добавил, что Москва настаивает на сохранении в Арктике зоны мира.

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В отличие от России, по мнению Корчунова, США делают все, чтобы превратить арктический регион в театр военных действий. Кроме того, дипломат отметил, что американские намерения и планы направлены на эскалацию напряженности.

6 мая госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты усилят военное присутствие в арктическом регионе из-за «дестабилизирующих» действий России.

Ранее эксперты усомнились в пользе предложений Минвостокразвития о проектах в Арктике.

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