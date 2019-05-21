На Западе оценили военные учения России в Арктике

Западу не следует серьезно беспокоиться насчет будущих российских военных учений «Центр-2019» в Арктике. Об этом говорится в статье на сайте Foriegn Policy.

В этом году масштабные учения «Центр-2019» будут проводится вдоль Северного морского пути. Последние маневры в рамках программы «Центр» проводились в 2015 году, и в них принимали участие примерно 100 тысяч военнослужащих. Отмечается, что каждый год Россия ставит новые рекорды по сложности. В прошлом году страна провела учения «Восток-2018», где, по официальным данным, участвовали 300 тысяч военнослужащих.

Авторы считают, что реальных причин для беспокойства по поводу новых учений гораздо меньше, чем считает большинство экспертов. В статье отдельно выделяются цели, которые будут стоять перед маневрами «Центр-2019». Первая заключается в том, что Россия стремится продемонстрировать свои возможности по блокированию арктической зоны. По мнению экспертов, в этом нет ничего нового.

Россия также полна решимости военной мощью поддержать укрепление своих позиций вдоль Северного морского пути. Однако отмечается, что Западу тем не менее следует соблюдать осторожность. Беспокойство вызывает большой размах проводимых учений и возможное участие в них Тихоокеанского флота.

Материалы по теме Битва за Север Россия, США и Китай борются за Арктику. Она решит судьбу всего мира

Сообщается, что на учениях «Центр-2019» покажут новую боевую технику, изготовленную специально для Арктики, включая зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и боевой танк Т-80БВМ.

Отдельным важным пунктом авторы выделяют возможное участие Китая. В прошлом году китайские войска участвовали в учениях «Восток-2018», и поэтому, по мнению экспертов, нельзя исключать их привлечение в арктических учениях. Если же Китай не пригласят, то это станет ясным сигналом, что присутствие Пекина в Арктике нежелательно. В заключение отмечается, что на данный момент времени «разрядка» в Арктике будет сохраняться.

Стратегические учения "Центр" пройдут в августе-сентябре 2019 года. Войска Центрального военного округа проведут 78 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. В январе сообщалось, что в ближайшие пять лет на развитие и поддержку проекта потребуется 905,6 миллиарда рублей.

В начале мая сообщалось, что Соединенные Штаты усилят военное присутствие в арктическом регионе из-за «дестабилизирующих» действий России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!