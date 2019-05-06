США пообещали усилить военное присутствие в Арктике

Соединенные Штаты усилят военное присутствие в арктическом регионе из-за «дестабилизирующих» действий России. Об этом на пресс-конференции Арктического совета в Финляндии заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает «Интерфакс».

«В ответ на дестабилизирующую активность России мы проводим военные учения, наращиваем присутствие наших сил, восстанавливаем наш флот ледоколов», — сказал Помпео.

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Он также отметил, что Вашингтон обеспокоен «незаконными претензиями России на международные воды» в Арктике и планами соединить Северный морской путь с китайским «Морским шелковым путем», которые Россия якобы навязывает силовыми методами.

«Интересы в Арктике были у США за много десятилетий до покупки Аляски», — добавил госсекретарь.

О возможном соединении российских и китайских торговых путей 27 апреля рассказал президент России Владимир Путин на международном саммите в Китае.

В апреле прошлого года сообщалось, что в Арктике прошли первые масштабные учения Росгвардии в регионе, в которых принимали участие подразделения спецназа, морские и авиационные части.

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В 2017 году Минобороны России обнародовало фотографии уникальной военной базы Северного флота «Арктический Трилистник», расположенной на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. В январе сообщалось, что в ближайшие пять лет на развитие и поддержку проекта потребуется 905,6 миллиарда рублей.

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