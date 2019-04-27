Путин рассказал о планах на кратчайший судоходный маршрут из Европы в Азию

Москва рассматривает возможность состыковки Северного морского пути с китайским «Морским шелковым путем», заявил президент России Владимир Путин в ходе первого заседания круглого стола Международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что тем самым будет создан глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой. По его словам, проект подразумевает сотрудничество стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров.

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В ходе заседания российский лидер также сообщил, что Москва работает над масштабными национальными проектами, которые охватывают ключевые для динамичного роста экономики направления. «Реализация намеченных нами долгосрочных задач в области инфраструктурного развития, несомненно, будет иметь большой синергетический эффект и, я надеюсь, не только для нашей страны, но и всего евразийского региона», — добавил он.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. В январе сообщалось, что в ближайшие пять лет на развитие и поддержку проекта потребуется 905,6 миллиарда рублей.

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