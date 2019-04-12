В США рассказали о неготовности отстаивать Арктику

США сложно реагировать на кризисы и отстаивать свои интересы в Арктическом регионе. Об этом говорится в статье на сайте The National Interest.

«Американская армия очень плохо оснащена для полярных миссий. (...) У нее нет ни одной крупной базы к северу от полярного круга, ни самолетов или военных кораблей, которые могут функционировать при таких низких температурах», — говорится в заметке.

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Также в тексте подчеркивается, что Россия в последние годы расширила свое присутствие на Крайнем Севере. Отмечаются новые подводные лодки, самолеты и специальные танки. Помимо этого, Россия строит два военных корабля ледового класса, которые будут вооружены крылатыми ракетами. Из-за такого дисбаланса США будет сложно ответить на возможные кризисы в регионе.

Ледокольный флот ВМС США, по мнению автора, находится в плачевном состоянии — он сократился до двух судов. Единственный американский тяжелый ледокол «Полярная звезда» (Polar Star) в прошлом году едва избежал катастрофы.

Ранее в апреле сообщалось, что подкомиссия ООН признала российской часть Арктики в 1,2 миллиона квадратных километров, которую Россия указала в заявке на расширение границы континентального шельфа.

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