Удар Т-80БВМ по цели управляемой ракетой попал на видео

Стрельба по цели управляемой ракетой и осколочным фугасным снарядом российского танка Т-80БВМ попала на видео. Соответствующие кадры, снятые изнутри машины, опубликовала «Звезда».

В ролике телеканала показана загрузка боеприпаса и стрельба по цели, удаленной от танка на расстояние трех километров.

Ранее в апреле заместитель генерального директора по производству «Омского завода транспортного машиностроения» Алексей Хорошайло заявил, что навесные блоки дополнительной динамической защиты Т-80БВМ способны противостоять противотанковым боеприпасам с тандемным кумулятивным зарядом.

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В декабре 2018 года сообщалось, что Т-80БВМ получит возможность стрелять боеприпасами с сердечником из обедненного урана.

Т-80БВМ основан на танке Т-80БВ. Модернизированная машина получила многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», обновленное 125-миллиметровое орудие 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель и систему динамической защиты «Реликт». Российские военные начали получать Т-80БВМ в 2018 году.

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