Россия пригрозила ответными мерами на новые санкции США

Россия примет ответные меры в связи с расширением США «списка Магнитского». Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне в Facebook.

В дипмиссии указали, что США уже семь лет пытаются предъявить Москве претензии в отношении прав человека, и их противоречащие международному праву попытки навязать односторонние принудительные меры не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами.

Дипломаты предположили, что внесение в «список Магнитского» бойцов чеченского специального отряда быстрого реагирования «Терек» означает «либо желание Вашингтона осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо опасения, что они смогут действовать в Арктике».

16 мая США расширили список антироссийских санкций. В черный список попало российское контртеррористическое подразделение «Терек», а также пять физических лиц, включая командира отряда Абузайда Висмурадова.

«Закон Магнитского» принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в честь российского юриста Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина».