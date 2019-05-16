Кадыров пообещал ответить США за санкции против чеченского спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что авторы санкционного списка бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» будут включены в аналогичные черные списки Чеченской Республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Кадырова, подобными действиями американская сторона демонстрирует свой страх перед «маленькой Чечней, находящейся так далеко от большой Америки». Также он добавил, что «Терек» является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

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«Тем, кто искусственно делает нас врагами, предлагаю, если в ваших жилах есть хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем "список Магнитского", чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали»,— написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее, 16 мая, стало известно, что США ввели санкции в отношении чеченского СОБР «Терек». В черный список по «закону Магнитского» также были внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов.

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