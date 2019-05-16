США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек». Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В черный список по «закону Магнитского» также внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов. Среди попавших под ограничения — бывший начальник исправительной колонии-7 УФСИН по Карелии Сергей Коссиев, осужденный за злоупотребление и превышение полномочий и бывший командир батальона МВД «Север» Руслан Геремеев. Последнего следствие долгое время подозревало в организации убийства политика Бориса Немцова.

Также в списке значатся Елена Трикуля и Геннадий Карлов. РИА Новости отмечает, что женщина работала следователем Следственного комитета, мужчина же работал в СК при МВД России и имел отношение к «делу Магнитского».

В феврале американские сенаторы выпустили резолюцию, в которой призвали госсекретаря и министра финансов США «использовать свои полномочия в рамках Акта Магнитского и глобального "закона Магнитского" для введения санкций против причастных» к убийству Немцова.

«Закон Магнитского» принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в честь российского юриста Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина».

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